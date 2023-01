Twitter ne paye plus les loyers de son siège social, mais aussi de ses bureaux partout dans le monde

Twitter serait-il fauché ? Malgré les licenciements massifs qui ont forcément allégé la masse salariale du groupe, le réseau social a aussi arrêté de payer les loyers de son siège social ainsi que de ses bureaux situés partout dans le monde. Elon Musk en personne aurait décidé de ne plus payer le loyer du QG de Twitter situé au 1355 Market Street à San Francisco, une situation qui déplait fortement à SRI Nine Market Square LLC, propriétaire du bâtiment, qui a répliqué en attaquant Twitter en justice. Le préjudice est important puisque les impayés se monteraient à 6 millions de dollars (ou plutôt 3,1 millions de dollars après piochage dans le fond de garantie).

SRI Nine Market Square LLC est d’autant plus furieux qu’il s’apprêtait à augmenter le loyer à 10 millions de dollars. De son côté, Musk souhaiterait plutôt négocier une baisse du loyer, mais il n’est pas certain que la justice américaine le laisse agir comme bon lui semble. Et ce n’est pas tout : la firme à l’oiseau bleu sera bientôt considérée comme la championne des loyers impayés puisqu’elle refuserait aussi de payer les loyers pour « ses » bureaux disséminés un peu partout dans le monde. Twitter aurait ainsi arrêté de payer les loyers des bureaux de New-York tandis que la couronne britannique attaquerait Twitter en justice pour les loyers non payés de ses bâtiments près de Piccadilly Circus !

Preuve de l’état de délabrement avancé des finances de Twitter, Elon Musk aurait aussi mis aux enchères tout ce qu’il pouvait bazarder : machines à café, logo Twitter géant, tout y passerait, l’objectif étant de renflouer les caisses par tous les moyens possibles…