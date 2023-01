Le OnePlus 11R sera lancé aux côtés du OnePlus 11 en février

Le OnePlus 11 ne sera pas le seul smartphone annoncé par la marque le 7 février prochain, il y aura également le OnePlus 11R. C’est sur les réseaux sociaux que le constructeur a fait l’annonce.

Amazon en Inde avait déjà vendu la mèche en envoyant par erreur une notification à certains clients, leur annonçant l’arrivée du OnePlus 11R pour le 7 février. Il y avait également une photo du smartphone, avec une partie de son dos. Les clients pouvaient alors cliquer sur la notification pour être notifiés de la disponibilité.

Après la gaffe d’Amazon en Inde, OnePlus a décidé d’officialiser la présentation de son OnePlus 11R pour le mois prochain. Il sera donc aux côtés du OnePlus 11, mais il pourrait être bien réservé à l’Inde (ou du moins certains pays asiatiques). Ce point reste à confirmer, mais seuls Amazon en Inde et le compte Twitter de la branche indienne de OnePlus ont (pour le moment) évoqué ce modèle.

Fast just got fastR. It's time to get ready for a new way to experience the #ShapeofPower with the all-new #OnePlus11R 5G.

