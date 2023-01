La CNIL va plancher sur les risques et les opportunités liées à l’intelligence artificielle

La CNIL se met à l’heure du jour et ouvre une division dédiée à l’étude des opportunités mais aussi des risques liés à l’intelligence artificielle. La multiplication des agents conversationnels ou des IA génératrices de vidéos ou d’images à partir de textes a sans doute poussé les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à se pencher plus sérieusement sur les enjeux de l’IA.

« Le service de l’intelligence artificielle aura pour principales missions de :

faciliter au sein de la CNIL la compréhension du fonctionnement des systèmes d’IA, mais aussi pour les professionnels et les particuliers ;

consolider l’expertise de la CNIL dans la connaissance et la prévention des risques pour la vie privée liées à la mise en œuvre de ces systèmes ;

préparer l’entrée en application du règlement européen sur l’IA (en cours de discussion au niveau européen) ;

développer les relations avec les acteurs de l’écosystème. »

Le nouveau service de la CNIL sera composé de juristes et d’ingénieurs, l’objectif étant visiblement de brosser un premier portrait du secteur et d’ébaucher les premiers éléments de régulation qui serviront peut-être de cadre à une future règlementation européenne. Il sera aussi question d’évaluer l’impact des IA de type deep learning/apprentissage profond (et souvent big datas aussi) sur la gestion des données personnelles, ces IA étant de grosses consommatrices de ces données qui « entrainent » et « affinent » leurs algorithmes.

Sur un plan plus pratique, la CNIL veut diffuser des fiches explicatives au grand public afin que ce dernier soit mieux renseigné sur le fonctionnement d’IA de plus en plus invasives dans notre quotidien (assistants mobiles, moteurs de recherche, etc.). Un énorme chantier attend donc probablement la Commission, d’autant que le caractère protéiforme des IA de nouvelle génération ne facilitera pas le nécessaire travail de synthèse…