Les rumeurs s’emballent autour de la PS5 Pro. Certaines « sources » affirment que la PS5 Pro, encore mieux taillée pour la VR (car forcément plus puissante), pourrait débarquer sur les étals d’ici le mois de septembre, la production démarrant en avril. Presque logique après les 3 années d’existence de la PS5. Pour l’insider Tom Henderson, les joueurs doivent cependant se garder de tout enthousiasme : oui, un nouveau modèle de PS5 serait bien lancé sur le marché d’ici quelques mois, mais il s’agirait plutôt pour Sony de commercialiser une console moins chère à produire tout en gommant les quelques points gênants du premier modèle. Pas de PS5 Pro ni de PS5 Slim donc pour Henderson, qui estime que le nouveau prochain modèle en préparation est en fait une PS5 de « seconde génération » plutôt qu’une toute nouvelle machine.

On all the PS5 Pro/Slim rumors – I don't think it's a pro or slim, My understanding is that it's just "gen 2" of the regular PS5.

The normal PS5 will cease production at the end of this year and the new model will start in April and begin selling in September.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 23, 2023