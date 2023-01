Bouygues Telecom lance Bbox Gaming, avec une Xbox et le Game Pass

Bouygues Telecom veut toucher les gamers et annonce aujourd’hui le lancement de Bbox Gaming, en partenariat avec Microsoft et sa Xbox. « Le meilleur de la fibre Bouygues Telecom et du gaming enfin réunis », indique l’opérateur.

Le pack Bbox Gaming a le droit à quatre offres :

Bbox Must + Xbox Series S + Xbox Game Pass pendant 3 mois à 41,99€/mois + 1€ à la commande pour avoir la console et le Xbox Game Pass

Bbox Must + Xbox Series S + Xbox Game Pass pendant deux ans à 41,99€/mois + 159€ à la commande pour avoir la console et le Xbox Game Pass

Bbox Ultym + Xbox Series S + Xbox Game Pass pendant 3 mois à 50,99€/mois + 1€ à la commande pour avoir la console et le Xbox Game Pass

Bbox Ultym + Xbox Series S + Xbox Game Pass pendant deux ans à 50,99€/mois + 159€ à la commande pour avoir la console et le Xbox Game Pass

À noter qu’il y a dans tous les cas un abonnement obligatoire de deux ans chez Bouygues Telecom.

La Bbox Must propose jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant et 700 Mb/s en débit montant. On retrouve du Wi-Fi 6 et 180 chaînes de télévision, ainsi les appels en illimité. Pour la Bbox Ultym, on atteint 2 Gb/s pour le débit descendant et 900 Mb/s pour le débit montant. Il y a par ailleurs du Wi-Fi 6E, 180 chaînes de télévision, Disney+ et Salto offerts pendant 6 mois, et les appels en illimité.

Les offres Bbox Gaming sont disponibles dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom.