Elden Ring remporte le New York Game Award du jeu de l’année

Déjà élu jeu de l’année aux prestigieux Game Awards, Elden Ring vient de se voir attribuer un nouveau prix que From Software pourra ranger dans son immense armoire à trophées. Le souls-like en open world a en effet remporté le titre de meilleur jeu de l’année aux New York Game Awards, une cérémonie de récompenses organisée par le New York Videogame Critics Circle (NYVCC). Mieux encore, lors de cette même cérémonie, Elden Ring a aussi raflé le prix du Statue of Liberty Award for Best World et devient de ce fait le seul jeu vidéo à avoir remporté ces deux trophées !

Gigantesque, difficile (mais pas impossible), d’une beauté rare (la direction artistique est réellement à tomber), Elden Ring a trusté les places de GOTY en 2022 et au début de cette année 2023, au point d’être notifié jeu de l’année 325 fois, soit trois fois de plus que The Last of Us 2 ! Certes, les GOTYs distribués par les médias ne sont pas toujours un gage de qualité ultime, mais quand le titre vous tombe plus de 300 fois sur le bout du pixel, il y a tout de même peu de chances d’être devant un jeu surcoté.

A noter que lors de ces New York Game Awards, God of War: Ragnarok a tout de même remporté le trophée du jeu le mieux écrit. Kratos peut sans doute rager d’être tombé l’année du rouleau compresseur de Bandai Namco…