Jeux mobiles : la CNIL inflige une amende de 3 millions d’euros à Voodoo

La CNIL annonce avoir infligé une amende de 3 millions d’euros à Voodoo, un éditeur français de jeux sur mobile. Il lui est reproché d’avoir pisté les utilisateurs sans obtenir leur accord au préalable.

Selon les constatations de la CNIL, Voodoo a utilisé l’identifiant technique des appareils Apple pour suivre l’activité en ligne de ses usagers et leur adresser des publicités ciblées, même si ces derniers ont demandé expressément à ne pas faire l’objet d’un tel suivi.

Le montant de la sanction s’explique par le nombre de personnes concernées, les avantages financiers obtenus par Voodoo grâce à cette technique et par le chiffre d’affaires réalisé par la société en 2020 et 2021, a expliqué l’autorité.

Voodoo doit également se mettre en règle dans un délai de 3 mois. La société devra mettre en place une procédure de recueil en bonne et due forme du consentement de l’utilisateur, si elle souhaite utiliser l’identifiant technique de son smartphone. Tout retard sera sanctionné d’une astreinte de 20 000 euros par jour, a précisé la CNIL.

Dans un communiqué, Voodoo a minimisé l’ampleur des données concernées, et promis de suivre l’ensemble des recommandations de la CNIL. L’identifiant utilisé est « essentiellement technique », a indiqué Voodoo. Cet identifiant « ne contient en aucun cas des données plus sensibles permettant de retracer l’identité d’un utilisateur », a affirmé l’éditeur.

Voodoo, qui revendique 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur ses jeux, fait partie du club des licornes françaises, à savoir des entreprises technologiques non cotées mais valorisées plus de 1 milliard d’euros. La société est spécialiste des jeux faciles à prendre en main et dont les parties n’excèdent pas quelques minutes. Les jeux sont très dépendants des recettes publicitaires, et Voodoo est en train de chercher à diversifier son modèle, avec notamment l’acquisition de l’éditeur israélien Beach Bum, en 2021.