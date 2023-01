Baisse brutale du marché du jeu vidéo en Chine

Voilà qui illustre à merveille l’adage « a force de tirer sur la corde elle se casse » (ou quelque chose de ce genre). Ces trois dernières années, le gouvernement chinois n’a eu de cesse de mettre des bâtons dans les roues des joueurs et des studios de jeux vidéo : la suspension de la validation des nouveaux jeux (pendant presqu’un an et demi !) ainsi que la limitation drastique du temps de jeu des mineurs auront fini par avoir raison d’un contexte pourtant favorable ; la pandémie de Covid-19 poussait les individus à rester chez eux, ce qui aurait dû mécaniquement favoriser les « loisirs d’intérieur », dont les jeux vidéo font partie.

Las, le marché du JV a brutalement chuté en Chine, soit une diminution globale du CA du secteur de 10% ! C’est la première fois que ce marché est en diminution en Chine et pour ne pas faire les choses à moitié, l’ampleur de ce gadin est rien moins que spectaculaire. Ainsi, le marché du jeu mobile en Chine a vu ses revenus baisser de 14% (!), à 26,2 milliards d’euros (en conversion yuans). Même pourcentage de baisse pour le secteur de l’eSport (19,6 milliards d’euros). Quant aux mesures de blocage des nouveaux titres, elles auront eu pour effet de pousser à la faillite nombre de petits studios indépendants chinoise, et à favoriser les concentrations, les géants Tencent et NetEase se jetant sur tout ce qui bouge…

La seule bonne nouvelle est à chercher du côté des fabricants de consoles : la Nintendo Switch continue de dominer le marché chinois et la PS5 se vend mieux que la PS4 en Chine, à rebours donc des tendances constatées sur ‘autres territoires.