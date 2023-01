Chaines télé, en direct et en ligne : l’autre alternative du streaming vidéo

Les plateformes de streaming sont actuellement dans la tourmente : entre les rachats massifs, les politiques de production de contenu souvent opaques, le non respect du catalogue, les annulations en série…de séries, au détriment du bon sens et souvent du bon goût, les cessations d’accords de diffusion (OCS et Warner), la multiplication ad nauseam des plateformes et la qualité du contenu à géométrie très variable (à l’instar du nanardesque The Witcher : l’Héritage du sang), c’est peu dire que l’heure n’est plus vraiment à l’enthousiasme béat face à un secteur qui s’est peut-être un peu trop vite normalisé.

Il existe pourtant une alternative simple à ces offres de SVoD devenues folles et qui ne font pas toujours cas des envies des spectateurs, soit le retour aux chaines télé en ligne, et (souvent) en direct, via des offres qui donnent l’occasion de renouer avec des sensations et des types de contenus que les poids lourds du SVoD ont largement délaissé ces dernières années (émissions en direct, jeux, sport, chaînes d’information, contenus de tous les pays).

Ainsi, et contre un unique abonnement, la télévision en ligne Mondial.TV propose plus de 200 chaines, avec bien évidemment les classiques du bouquet télé français (TF1, Antenne 2, FR3, Arte, M6, Canal+, etc.), mais aussi une myriade de chaines étrangères, de quoi largement s’aérer les neurones en se confrontant à d’autres cultures télévisuelles, de la Belgique en passant par l’Egypte, le Quatar, voire… le Congo ! L’abonné aura aussi accès à un large catalogue de films (en dehors du contenu des chaînes donc). L’app du service propose aussi la fonction Replay (VoD) pour les chaines françaises et l’on ne sera pas surpris de constater que les contenus, en direct ou replay, peuvent être visionnés sur 5 écrans en simultanés. Quant à l’application qui donne accès au service (ou la page web, ou la box, ou le stick Mondial.TV), cette dernière tourne sur tous les systèmes, Android, iOS, Windows, Mac et même SmartTV.

L’offre est ici gargantuesque… tout en restant accessible : 9,90 euros l’abonnement donnant accès à plus de 200 chaines, cela reste à priori très correct. Alors certes, on ne parle pas ici tout à fait de la même chose qu’une offre SVoD classique, mais la télé en ligne (et en direct) a le mérite de ne pas jouer avec nos nerfs : pas de promesses non tenues sur une série annulée au bout de la première saison, pas de massacre de licences connues, juste de la télévision, mais avec un scope et une richesse de contenus sans commune mesure avec la télé de papa et ses trois chaines. Dans le contexte actuel ce n’est déjà pas si mal…

