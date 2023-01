ISS : une nouvelle capsule Soyouz va être envoyée pour récupérer les astronautes

C’est finalement la Russie qui va régler l’incident le plus grave ayant jamais touché la station spatiale internationale. Le Roscosmos, l’agence spatiale russe, a en effet indiqué qu’elle enverrait bientôt une nouvelle capsule Soyouz pour remplacer celle, totalement défectueuse, qui est actuellement arrimée à l’ISS. Pour rappel, au mois de décembre dernier, le Soyouz rattaché à la station laissait abondamment échapper du liquide de refroidissement, sans doute suite à un contact avec une micro-météorite. Après analyse de la situation, la NASA et le Roscosmos avaient conclu que la capsule Soyouz ne pouvait plus être utilisée pour le retour sur Terre des astronautes Franck Rubio, Sergey Prokopyev et Dmitry Petelin.



De fait, le prochain Soyouz envoyé vers l’ISS était déjà prévu au calendrier, mais les évènements en cours ont poussé le Roscosmos à avancer la date du lancement au mois de mars. Dans l’attente du nouveau Soyouz, il n’y a donc pas assez de places dans le Crew Dragon déjà arrimé à l’ISS pour rapatrier l’ensemble de l’équipage « au cas où », une situation inédite depuis la création de la station. Les astronautes Franck Rubio, Sergey Prokopyev et Dmitry Petelin ont vu leur mission prolongée jusqu’à l’arrivée du Soyouz MS-23, celui là même qui devait initialement transporter de nouveaux astronautes pour la station. La Russie a aussi prévu de rapatrier la capsule endommagée Soyouz M-22, mais n’a pas encore précisé les modalités de ce retour.