Windows 10 accueille le Media Player de Windows 11

Microsoft a commencé à déployer son nouveau lecteur multimédia (Media Player) remanié pour les membres Insider sur Windows 11 en novembre 2021. Depuis, la société l’a progressivement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes et utiles, comme la possibilité de ripper un CD audio, et davantage de formats de fichiers audio haute-fidélité. Il y a aussi des fonctionnalités que les utilisateurs apprécieront regardant des vidéos, comme la navigation dans les dossiers vidéo, qui a également été ajoutée récemment.

Pendant ce temps sur Windows 10, Groove Music a été l’application de lecture de musique par défaut. Cependant, c’est en train de changer puisque Microsoft commence maintenant à remplacer Groove Music sur Windows 10 par le nouveau Windows Media Player. Le développement n’est pas entièrement nouveau cependant et il fallait s’attendre à la disponibilité un jour ou l’autre. En effet, Microsoft avait déjà commencé à déployer le nouveau lecteur multimédia pour les membres Insider avec le canal Release Preview de Windows 10.

Désormais, le nouveau lecteur apparaît sur le Microsoft Store pour plusieurs utilisateurs tournant sous Windows 10, comme le note Deskmodder. Il est donc possible de le récupérer et de l’utiliser. Il s’agit d’un déploiement en cours cependant, il est donc possible qu’il n’apparaisse pas encore chez vous.