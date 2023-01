HTC dévoile le Vive XR Elite, concurrent direct du Meta Quest Pro

Les rumeurs ne s’étaient pas trompées : HTC a profité de la caisse de résonnance du CES 2023 pour dévoiler le Vive XR Elite, concurrent direct du Meta Quest Pro. Avec son design compact et sa façade en « œil d’insectes », le Vive XR Elite suit la ligné initiée par le Flow. Malgré sa compacité, le Vive XR Elite n’est pas un casque autonome particulièrement léger avec ses 625 grammes sur la balance, mais il sera possible de troquer son arceau contre des attaches plus fines et donc moins lourdes. La batterie à l’arrière de l’arceau pourrait être changée à chaud (pendant que le casque fonctionne donc). Sans surprise, le XR Elite dispose de 4 caméras en façade pour le suivi de mouvements (y compris le suivi des mains) et la fonction passthrough. La fonction AR est ici en couleur et en vraie 3D (et non en simple 2D comme sur le Pico 4).



Du côté de l’affichage, cela reste tout de même un peu faiblard avec du 1 920 x 1 920 pixels par œil, soit loin de la 4K affichée comme argument marketing. Bonne nouvelle en revanche, les lentilles sont de type pancake et le FoV est à 110°, ce qui reste dans la bonne moyenne. Le processeur Snapdragon XR2 motorise le tout, épaulé par 12 Go de RAM. La capacité de stockage est limitée à 128 Go et la connectique sans fil est assurée par le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6E. Autant dire que l’appareil est taillé pour le cloud. Petite déception encore avec la fonction d‘eye tracking qui arrivera finalement plus tard dans l’année via un module dédié. Le Vive XR Elite est déjà proposé en précommande sur le site du fabricant au prix de 1399 euros (+ 5 jeux), ce qui nous semble tout de même un peu cher au vu des spécifications annoncées (très proches de celles du Pico 4… pour un tarif trois fois plus élevé). Les premières livraisons sont prévues pour la fin février.