Meta va arrêter les mises à jour pour le Meta Quest premier du nom

C’était prévisible. De nombreux utilisateurs parmi lesquels le journaliste tech Janko Roettgers ont reçu un mail de Meta leur précisant qu’il n’y aurait plus de mises à jour majeures pour leur casque Meta Quest premier du nom et que seuls les bugs critiques et de sécurité seront corrigés jusqu’en 2024. Le communiqué de Meta précise en outre que le Meta Quest continuera de fonctionner mais qu’il ne sera plus possible de créer ou rejoindre une partie multijoueurs. Il ne sera pas plus possible d’accéder à Horizon World ainsi qu’aux fonctions sociales de Meta Horizon Home à partir du 5 mars 2023.

Pour rappel, le Meta Quest, qui s’appelait à l’origine Oculus Quest, a été commercialisé en 2019 et se serait écoulé à près de 2 millions d’exemplaires. Le casque VR a longtemps bénéficié des mêmes mises à jour que le Meta Quest 2 avant que Meta ne fasse le distinguo entre les deux appareils, principalement pour des raisons de puissance : le Mate Quest 1 embarque en effet un Snapdragon 835, beaucoup moins puissant que le XR2 du Meta Quest 2. Le Meta Quest 2 se serait vendu à près de 16 millions d’exemplaires depuis son lancement en 2020.