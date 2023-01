Oppenheimer : l’explosion nucléaire dans le film de Nolan a été recrée… sans trucages numériques !

A l’instar d’un Denis Villeneuve (Dune, Blade Runner 2049) ou d’un Georges Miller (Mad Max Fury Road, 3000 ans à t’attendre), Christopher Nolan préfère, quand c’est possible, limiter l’usage des trucages numériques, même dans des métrages à priori « taillés » pour une utilisation extensive des CGI. Le réalisateur d’Interstellar, de Tenet et du monumental The Dark Knight s’est ainsi passé de tout trucage numérique pour reproduire l’explosion d’une bombe atomique dans Oppenheimer, un film qui retrace la vie du célèbre physicien à l’origine de la bombe atomique.

La fausse explosion atomique a ainsi été filmée en prise de vue réelle. « Je pense que recréer le test Trinity sans utiliser d’effets spéciaux était un énorme défi à relever », a ainsi déclaré le réalisateur dans les colonnes de Total Film. Nolan n’en dit pas plus sur la méthode employée pour recréer le fameux test Trinity (premier test d’une arme nucléaire en 1945), mais le simple fait de savoir que cette explosion a été filmée en « live », sans artifices numériques (hormis bien sûr l’étalonnage et la post prod sur la photo) suffit largement à augmenter le buzz de notre côté… Pour rappel, le crash d’un véritable Boeing 747 était déjà l’un des points forts et aussi l’un gros arguments marketing de l’intriguant Tenet (2020). Oppenheimer sortira en salles le 21 juillet prochain.