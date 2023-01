WhatsApp ajoute le support du proxy pour contourner les blocages d’Internet

WhatsApp annonce proposer la prise en charge de la connexion via un serveur proxy. Cela va être intéressant pour les personnes qui connaissent des blocages au niveau d’Internet.

Il est désormais possible de se connecter à WhatsApp via des serveurs proxy configurés par des bénévoles et des organisations du monde entier qui se consacrent à permettre à tout le monde de communiquer librement. Si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, cliquez ici pour apprendre à configurer un serveur proxy.

Voici ce qu’indique WhatsApp :

Nous espérons qu’en 2023, les coupures de l’accès à Internet n’existeront plus. En Iran, ces coupures, qui se produisent depuis plusieurs mois, bafouent les droits humains en empêchant la population de recevoir une aide urgente. Dans le cas où ces coupures continueraient, nous espérons que cette solution aidera tout le monde à accéder à une communication fiable et sécurisée.

La connexion via un serveur proxy maintient le niveau de confidentialité et de sécurité offert par WhatsApp. Les messages personnels seront toujours protégés par le chiffrement de bout en bout, ce qui signifie qu’ils resteront entre les personnes qui communiquent et que personne d’autre ne pourra les voir, ni même les serveurs proxy, WhatsApp ou Meta (maison-mère de la messagerie).

WhatsApp fait savoir que la prise en charge du proxy est disponible dès maintenant pour tous ceux qui utilisent la dernière version de son application sur iOS ou Android. L’option peut être trouvée Réglages > Stockées et données > Proxy