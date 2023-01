CES 2023 : Sony commercialisera sa voiture électrique high-tech en 2025

Sony avance ses pions sur le marché de la VE, et cette fois, il est bien question de commercialisation. Le géant japonais a profité du CES 2023 pour dévoiler le nom de sa marque qui distribuera le véhicule électrique inspiré du prototype VISION-S. Ces véhicules seront donc produits en série par Honda et commercialisés sous le nom de marque Afeela. Le nouveau prototype dévoilé au CES se présente sous la forme d’une berline 4 portes aux courbes sportives. L’habitacle luxueux est rempli d’écrans de grande taille (dont un au moins relié à une PS5) et l’on note que le logo de la marque (Afeela donc) s’affiche à l’avant du véhicule sur un écran LED, ce dernier pouvant fournir d’autres informations générales (charge en cours par exemple).

Image Frandroid

La VISON-S est bardée de 45 capteurs de toutes sortes, caméras, LiDAR, au point que les rétros ne sont plus nécessaires. Sony confirme aussi le partenariat avec Epic Games autour du moteur Unreal Engine et via la division Sony Honda Mobility ; l’objectif de cette alliance reste encore très flou mais concernerait la connectivité et les aspects sociaux des services fournis aux passagers du VE.



On n’en sait pas beaucoup plus sur la partie technique mais l’essentiel n’est pas là. Sony confirme en effet que son VE Afeela sera disponible en précommande durant l’année 2025, les premières livraisons étant prévues pour 2026. Voilà qui a le mérite de la clarté et place Sony en concurrent direct de Tesla… et d’Apple, même si du côté de Cupertino, et comme à l’habitude, on ne dévoilera rien avant la présentation du modèle commercial.