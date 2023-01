Asteroid Simulator : simulez la chute d’un astéroïde sur la Terre !

Comme si les catastrophes bien réelles ne suffisaient pas à nous pourrir la vie – Covid-19, guerre russe, inflation record, crise climatique – le site Asteroid Simulator permet de se rajouter une frayeur supplémentaire en simulant la chute d’un astéroïde sur notre belle planète bleue ! Il suffit en effet de sélectionner la composition de votre astéroïde (fer, pierre, carbone ou or), choisir son diamètre (jusqu’à 1,6 km !), sa vitesse d’arrivée dans l’atmosphère (jusqu’à 400 000 km/h), l’angle d’impact (jusqu’à 90 degrés) et bien sûr sélectionner la zone où se déroulera le big one. Une petite animation aussi glaçante qu’un bout de banquise nous dévoile la zone volatilisée après le choc ainsi que la taille du cratère résultant de l’impact.

Votre serviteur a ainsi simulé l’impact d’un astéroïde de carbone de 1,6 km de diamètre tombant sur les Pyrénées-Orientales à un angle de 45 degrés… et c’est un véritable carnage : le cratère fait 37 km de diamètre et 872 mètres de profondeur, près de 40 000 personnes sont vaporisées dans la zone du cratère et la puissance du choc est estimée à 2859 gigatonne ! Mais ce n’est pas tout : près de 19 millions de personnes seraient tuées par la gigantesque boule de feu (91 km de diamètre) générée lors de l’impact et l’on apprend que nos vêtements prendraient feu jusqu’à près de 500 km de la zone de la collision. Vous en voulez encore ? 4,7 millions de personnes supplémentaires seraient tuées par l’onde de choc et plus de 12 millions périraient suite aux vents extrêmement qui suivraient de peu le souffle. Et pour faire bonne mesure, environ 100 000 personnes décèderaient suite au tremblement de Terre de magnitude 8,8 généré par l’impact. Heureusement qu’un incident de ce type n’arrive normalement que tous les 12 millions d’années en moyenne.

Pour information, ce bel outil de simulation s’appuie sur les travaux de recherche des Dr Gareth Collins et Clemens Rumpf, deux sommités dans l’expertise des astéroïdes.