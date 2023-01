Netflix arrête la série 1899 après seulement une saison

C’était pourtant l’une des séries les plus appréciées par les abonnés du service de streaming : 1899, la série des showrunners de l’excellent Dark, ne sera pas renouvelée pour une seconde saison, une décision qui fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Jantje Friese et Baran bo Odar ont partagé la mauvaise nouvelle sur leur compte Instagram : « C’est le coeur lourd que je dois vous apprendre que 1899 ne sera pas renouvelée. Nous aurions adoré terminer cet incroyable voyage au moyen de deux saisons supplémentaires, comme nous avions pu le faire avec Dark. Mais parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu. C’est la vie. Nous avons conscience que cela décevra de nombreux fans. Mais nous tenions malgré tout à vous remercier du fond du coeur d’avoir pris part à cette merveilleuse aventure. Nous vous aimons. Ne l’oubliez pas. »

1899 « paye » peut-être aussi la polémique qui avait suivi les accusations de plagiat, plusieurs des plans de la série s’inspirant visiblement d’une création de l’artiste brésilienne Mary Cagnin. Netflix poursuit en tout cas une bien mauvaise séquence, quelques jours seulement après les nombreuses moqueries qui ont suivi la diffusion du nanardesque The Witcher : l’héritage du sang. 1899 rejoint donc The OA, The Midnight Club et Dark Crystal au cimetière des séries originales bien trop vite disparues (et ne parlons pas des séries qui n’ont pas de saison finale, comme les excellents Ozark et Glow annulés après leur quatrième saison).