TV LG OLED de 2023 : jusqu’à 70% plus lumineux et webOS amélioré

LG a dévoilé ses nouveaux téléviseurs OLED pour 2023, qui ont pour références A3, B3, C3, G3 et Z3. Un argument mis en avant par le constructeur est la luminosité améliorée. C’était déjà une nouveauté avec les modèles de l’an dernier.

Encore plus de luminosité

Les téléviseurs LG G3, C3 et Z3 (compatible 8K) utilisent tous un nouveau processeur a9 Gen 6 qui offre une mise à l’échelle intelligente, un mappage des tons HDR et une netteté d’image basée sur les objets. Cette puce est également la clé du traitement audio s’appuyant sur l’intelligence artificielle, permettant d’obtenir un son surround 9.1.2 sur les haut-parleurs intégrés. Il y aura malgré tout une raison supplémentaire de mettre à niveau son installation audio. LG s’oppose à Samsung avec une fonction WOW Orchestra qui utilise les haut-parleurs du téléviseur pour compléter la sortie des nouvelles barres de son de la marque.

Aussi, le G3 intègre une toute nouvelle architecture de contrôle de la lumière et des algorithmes d’optimisation de la lumière pour augmenter la luminosité jusqu’à 70%, selon les dires de LG. Cette donnée est en comparaison avec les écrans OLED conventionnels (comme le modèle B2 de 2022). Le pic de luminosité sera de 1 800 nits. Cela pourrait même monter à 2 100 nits avec le mode vif, mais ce point précis reste à confirmer. Aussi, LG utiliserait la technologie MLA (Micro Lens Array) pour ce téléviseur.

Du mieux pour webOS

LG reconnaît également que son interface a pu être écrasante pour certains. Les téléviseurs OLED de 2023 sont équipés de la plateforme webOS 23 qui nécessite beaucoup moins de défilement, avec seulement deux pages de contenu d’applications. Vous verrez également moins de catégories, et des « cartes rapides » vous aideront à plonger dans des catégories comme la musique et les sports. Les profils personnels, les paramètres rapides personnalisables et les recommandations de mots-clés basées sur l’intelligence artificielle adaptent l’expérience à vos goûts, tandis que la prise en charge de Matter devrait permettre à votre téléviseur de s’adapter aux appareils domestiques intelligents compatibles.

Voici les différentes tailles pour les téléviseurs OLED de TV en 2023 :

A3 : 48, 55, 65 et 77 pouces

B3 : 55, 65 et 77 pouces

C3 : 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces

G3 : 55, 65, 77, 83 et 97 pouces

Z3 : 77 et 88 pouces

LG ne communique pas encore les prix et dates de sortie précises pour ses nouveaux téléviseurs. Il faudra encore attendre pour les découvrir.