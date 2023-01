Samsung annonce le Galaxy Book 2 Go, un PC portable avec processeur Snapdragon

Samsung a annoncé un nouveau PC portable, le Galaxy Book 2 Go avec le Snapdragon 7c+ Gen 3 de Qualcomm. De fait, il dispose de l’architecture ARM et non x86/x64.

Présentation du Galaxy Book 2 Go

Le Galaxy Book2 Go a une épaisseur de 15,5 mm et un poids de 1,44 kg. Son châssis affiche des bords fins et embarque un écran LCD de 14 pouces (Full HD) doté de la technologie IPS « pour un meilleur respect des couleurs et un plus grand confort visuel » selon Samsung. Avec une charnière orientable jusqu’à 180 degrés, l’ordinateur s’adapte de manière ergonomique à toutes les utilisations. Résistant, il a réussi les tests Mil-STD-810H, un standard garantissant un usage à l’épreuve des températures extrêmes, de l’humidité, ainsi que des chocs, des vibrations et des chutes.

Sous le capot, on retrouve donc le processeur Snapdragon 7c+ Gen 3. Samsung parle de « performances optimisées, que ce soit pour travailler, passer des appels vidéo ou se divertir ». Le constructeur évoque également une bonne autonomie, dont le visionnage de 21 heures de vidéos en une seule charge. Il y a par ailleurs le support du Wi-Fi 6E.

Voici d’autres éléments mis en avant :

Lien avec Windows/Mobile Connecté permet d’accéder au contenu de son smartphone Galaxy sur son Galaxy Book 2 Go. Les utilisateurs peuvent donc gérer leurs applications, passer des appels et envoyer des messages directement depuis leur ordinateur.

Avec la fonctionnalité Deuxième écran, ils peuvent créer un espace de travail numérique amélioré en étendant ou dupliquant l’écran du Galaxy Book 2 Go à une Galaxy Tab ; ou encore laisser exprimer leur créativité en utilisant le S Pen pour dessiner sur la tablette.

La fonction Multi Control permet d’utiliser une souris, un clavier ou un pavé tactile pour contrôler simultanément le Galaxy Book 2 Go et une Galaxy Tab. Une façon plus simple et plus fluide de gérer toutes ses tâches.

Samsung Notes synchronise les notes sur les appareils Galaxy configurés avec le même compte Samsung, pour retrouver ses notes simultanément sur tous ses appareils Galaxy.

La fonctionnalité Quick Share permet de partager sans fil des fichiers, photos et vidéos entre appareils Galaxy (ordinateurs portables, tablettes et smartphones), rapidement et sans perte de qualité.

Enfin, l’appairage automatique des Galaxy Buds permet de gagner du temps car ces derniers sont reconnus instantanément par le Galaxy Book 2 Go.

Date de sortie

Le Galaxy Book 2 Go sera disponible en France sur le site de Samsung dès le 20 janvier. Il n’y a pas encore de prix et certaines caractéristiques (RAM, stockage et capacité de batterie) ne sont pas dévoilées.