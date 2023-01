Le Lynx R1 est prêt à être distribué aux participants de la campagne Kickstarter

C’est la meilleure nouvelle technologique de ce 2 janvier : La startup française Lynx annonce qu’elle est enfin prête à distribuer les premiers exemplaires du Lyn R1, sont casque de réalité mixte (plutôt réalité augmentée en l’occurrence). En outre, le concepteur du R1, Stan Laroque, a précisé au site UploadVR que la production continuait de s’améliorer. « Les backers Kickstarter seront livrés en premier, tout comme les développeurs expérimentés qui présenteront des expériences intéressantes sur le Lynx-R1 » précisait un communiqué de Lynx à la fin décembre. « Première livraison de casques quittant l’usine le 9 décembre, donc certaines unités sont déjà assemblées. Ces casques seront bien mieux finis que ceux que nous avons présentés lors d’événements et de salons professionnels ces dernières années, mais n’auront pas la même couleur que la version finale. Les casques seront livrés avec une interface VR immersive. »

Stan Laroque et les premiers Lynx R1 prêts à être livrés

Lynx revient de loin : durant la pandémie, la startup avait dû largement modifier son calendrier. Au final, tout ou presque est oublié et tous les backers du projet devraient finalement recevoir leur casque AR à la fin du mois de mars ou d’avril. Pour rappel, le Lynx R1 est un casque-lunettes de réalité mixte équipé de deux écrans avec une optique inédite à prisme + dalle Micro OLED (1600 x 1600 par œil, 90 HZ et FoV de 90°), d’une puce Qualcomm XR2 épaulée par 6 Go de RAM et d’une capacité de stockage de 128 Go (extensible à 1 To sur support microSD. Il est toujours possible de précommander le Lynx R1 sur le site du fabricant. Le modèle Lynx R1 CLASSIC est facturé à 849 euros (TTC + frais de port) tandis que le modèle Lynx R1 Pro est proposé à 1300 euros (TTC + les frais de port).