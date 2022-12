La startup japonaise AI SILK dévoile des gants haptiques pour la VR

A quelques jours de l’ouverture du CES (où elle sera présente), la startup japonaise AI SILK – créée au sein de l’université de technologie de Tohoku – vient de dévoiler les Lead Skin, des gants haptiques pour la VR au look franchement ravageur (on se croirait dans Tron). Contrairement aux périphériques concurrents du même type, les Lead Skin s’appuient sur une technologie innovante (et sous brevets) de fibre conductrice.

Ces fibres agissent comme un réseau d’électrodes qui transmettent des pulsations électriques haptiques, ce qui permet par exemple de simuler la sensation de préhension (dans un univers en réalité virtuelle), lorsque l’on se saisit d’un objet VR par exemple. Le ressenti haptique s’étend à la paume de la main mais aussi aux doigts. Une IA de type machine learning adapte l’intensité de la pulsation haptique en fonction des mouvements de l’utilisateur dans le monde VR.

Le Lead Skin pèse 380 grammes et s’avère compatible avec le Meta Quest 2. AI SILK dévoilera de nouveaux détails sur son gant haptique lors du prochain CES de Las Vegas (peut-être une date de commercialisation ?)