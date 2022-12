Android 14 obligerait le support du codec AV1 pour le décodage vidéo

Le support du codec vidéo AV1 pourrait bien être imposé par Google avec Android 14. Les travaux de la société font comprendre que le décodage pourrait bien être une nécessité avec la future mise à jour du système d’exploitation.

L’AV1 de la partie avec Android 14 ?

Google est l’un des principaux partisans d’AV1, un codec vidéo libre de droits et très efficace mis au point par l’Alliance for Open Media, dont Google fait partie. YouTube propose déjà du contenu avec ce codec vidéo, par exemple. Toutefois, YouTube se repose surtout sur d’autres codecs, dont le VP9, car de nombreux appareils ne sont pas encore capables de décoder l’AV1.

L’AV1 a l’avantage d’être plus efficace que le H.264 et le H.265 (HEVC), en proposant un meilleur algorithme de compression. Ainsi, les fichiers sont plus petits sans pour autant avoir une mauvaise qualité visuelle. Autant dire que des plateformes comme YouTube et Netflix (qui teste aussi le codec) aiment bien l’idée afin de stocker davantage de fichiers et limiter la bande passante. Pour les utilisateurs, cela implique de charger des vidéos moins lourdes.

Pour ce qui est d’Android 14, des bouts de code de Google ici et là font comprendre que le support de l’AV1 pourrait bien être une nécessité. « Les implémentations des appareils portables et des tablettes doivent prendre en charge le décodage de l’AV1 », peut-on lire.

Le problème est que le support est assez limité en l’état. Sur Android, le support est présent avec le Snapdragon 8 Gen 2, la dernière puce en date de Qualcomm qui arrivera sur les smartphones haut de gamme en 2023. On retrouve aussi un support avec la puce Exynos 2200 de Samsung présente dans le Galaxy S22. Quant à Apple avec ses iPhone, il n’y a pas (encore) un support natif.

La grande question avec Android 14 va être de savoir quel sera le type de décodage pour l’AV1 : logiciel ou matériel ? Il n’y a pas de réponse pour l’instant.