Wildfire Restoration House : la maison imprimée en 3D qui résiste aux incendies

La Californie et d’autres régions des Etats-Unis sont régulièrement en proie à des incendies géants. Lors de ces sinistres, il n’est pas rare que des habitations soient entièrement détruites sous la violence des flammes. La startup Emergent3D basée à Redding a peut-être trouvé la parade à ces catastrophes de plus en plus fréquentes : la Wildfire Restoration House est une maison imprimée en 3D avec une nouvelle génération de béton qui serait beaucoup plus résistant aux incendies. Le béton D.fab utilisé pour la fabrication de ces habitations a été développé par la société CEMEX, et concurrence oblige, l’entreprise refuse de rendre public sa composition.

Emergent3D utilise donc l’imprimante (géante) 3D BOD2 de Cobod ainsi donc que le béton D.fab lors de la construction de nouveaux habitats ultra résistants. Le premier prototype de maison anti-feu dispose de trois chambres et deux salles de bains pour une superficie totale de 111 m². Contributrice financière au projet, la ville de Redding souhaite servir de localité pilote pour ces habitations d’un nouveau genre. La municipalité de la ville a de bonnes raisons d’investir dans ces nouvelles techniques de construction : 270 maisons de Redding ont été détruites dans un immense incendie en 2018. A court terme, Emergent3D prévoit d' »imprimer » 7 Wildfire Restoration House, dont 6 seront localisées à Redding.