Doctor Who : premier trailer pour les épisodes avec David Tennant

David Tennant est sans doute l’un des Doctor Who les plus emblématiques de la célèbre série de la BBC, et même les fans les plus nostalgiques n’imaginaient sans doute pas un retour de cet acteur clef de la franchise. C’est pourtant acté : l’acteur britannique sera bien le 14 Doctor Who » de transition » entre Jodie Whittaker (13 ème Doctor Who et première femme à incarner le personnage) et Ncuti Gatwa (14 ème Doctor Who officiel). Oui, c’est un peu compliqué à suivre…

Tennant apparaitra donc dans plusieurs épisodes spéciaux, une manière de fêter dignement les 60 ans de la franchise. Côté scénario, le trailer nous fait comprendre que Doctor Who/Tennant devra une dernière fois protéger sa comparse Donna Noble tandis que Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) interprètera le grand vilain de cette trame intermédiaire. A noter que la 40ème saison de Doctor Who (en comptant les épisodes de 1963 à 1989) sera diffusée sur la chaîne par abonnement Disney+. Il s’agit même d’une première pour la série britannique.