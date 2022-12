Deadpool et Wolverine seront ennemis jurés dans le film Deadpool 3

Finalement, l’un des acteurs principaux du prochain Deadpool a lâché une info importante sur le scénario du film. Lors du podcast The Empire Film, Hugh Jackman, qui interprète Wolverine a confirmé qu’il y aurait de l’eau dans le gaz entre Deadpool et l’homme aux griffes d’adamantium : « Comment puis-je le catégoriser ? Dix étant très proches, zéro étant la réalité, nous sommes à zéro, nous sommes opposés, nous nous détestons. Je parle juste de mon point de vue, il (Logan) est frustré par lui et voudrait être à un million de kilomètres de lui ou le frapper à la tête. Malheureusement, il ne peut pas être à des millions de kilomètres de lui dans ce film, donc je vais probablement le frapper souvent à la tête. »

Hugh Jackman avait déjà précisé il y a quelques mois que son personnage serait plus en colère qu’à l’habitude (Wolverine n’étant pas un joyeux luron à la base), mais l’on sait donc désormais que cette colère sera dirigée (du moins en grosse partie) vers le trublion Deadpool. Pour rappel, Deadpool 3 signe l’entrée fracassante de Wade Wilson (Ryan Reynolds) dans le MCU, et pour ceux qui s’inquiètent du fait qu’un personnage aussi politiquement incorrect rejoigne l’écurie Disney, le réalisateur Shawn Levy a déjà une réponse toute prête : « C’est vraiment un film “Deadpool” » précise Levy. Du reste, Deadpool 3 sera classifié R aux Etats-Unis (interdit aux moins de 17 ans). Rassurés ? Deadpool 3 sortira en salles le 6 novembre 2024.