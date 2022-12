Nokia et Ericsson se retireront totalement de Russie à la fin de l’année

L’isolement technologique de la Russie est désormais acté : Nokia et Ericsson arrêteront totalement leurs activités en Russie d’ici la fin de l’année (soit dans quelques jours à peine). Dès le premier janvier 2023, les deux géants nordiques arrêteront de livrer du matériel réseau à la Russie, y compris pour les administrations, le gouvernement ou l’armée. « Notre sortie sera complète. Nous n’allons rien livrer à la Russie » a ainsi déclaré Pekka Lundmark, le PDG de Nokia. L’abandon du marché russe par ces deux poids lourds n’est pas anodin dans la mesure où la moitié des équipements réseaux en Russie a été fabriquée par Nokia et Ericsson. Outre le hardware, les deux entreprises gèrent aussi le volet logiciel capable de gérer cet équipement.

Plusieurs analystes estiment déjà qu’à terme, ce nouvel état des lieux pourrait aboutir à une fracture technologique en Russie : les grandes villes de Russie resteraient correctement équipées tandis que les villages et villes moyennes pourraient revenir à à des débits proches de ceux des années 90. La gestion des pannes et coupures de réseau pourrait en outre s’avérer anarchique. Face à ces tristes perspectives, le gouvernement russe affiche une relative sérénité (de façade ?) et rappelle que 100 milliards de roubles (environ 1,36 milliard d’euros) ont été débloqués afin que des sociétés russes puissent produire tous les équipements réseaux nécessaires.