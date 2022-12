Des chercheurs du MIT mettent au point des cellules photovoltaïques ultrafines … et ultra souples

L’actualité de l’énergie solaire est particulièrement riche depuis quelques temps, ce dont on ne se plaindra pas étant donné l’importance des EnR dans la lutte contre le réchauffement climatique. Des chercheurs du prestigieux Massachusetts Institute of Technology ont mis au point une nouvelle génération de cellules photovoltaïques, des cellules ultra fines (de l’épaisseur d’une feuille de papier, soit 15 microns) et aussi ultra souples, qui permettraient de produire des capteurs solaires 100 fois plus légers que les modèles traditionnels tout en générant beaucoup plus d’énergie. Le combo souplesse + finesse permet d’intégrer ces cellules à toutes sortes de surfaces et de matériaux, comme de la toile ou du tissu par exemple. Il est ainsi possible d’imaginer un bateau qui fonctionnerait à l’énergie solaire grâce à des cellules de ce type placées sur la surface de ses voiles !



Ces cellules photovoltaïques révolutionnaires sont fabriquées à base d’encres semiconductrices selon un mode de production proche de l’impression 3D. Les cellules elles-mêmes sont intégrées à un substrat flexible portant le doux nom de Dyneema. Avantage de cette technologie, il est possible de les produire à très grande échelle et surtout, à moindre coût. Les cellules du MIT peuvent fournir jusqu’à 730 watts d’énergie par kilo, ou 370 watts une fois intégrées au Dyneema. Une installation de ces cellules pesant à peine 20 kilos pourrait ainsi fournir 8000 watts (!), soit 20 fois moins de poids qu’une installation photovoltaïque classique à production électrique équivalente. Les chercheurs tentent désormais d’améliorer la résistance de ces cellules de façon à augmenter leur durée de vie. Quant à la phase de commercialisation, ce n’est pas (encore) pour tout de suite…