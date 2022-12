TikTok va expliquer aux utilisateurs pourquoi ils voient telle ou telle vidéo

TikTok dispose d’une section « Pour toi » qui affiche des vidéos spécifiques pour chaque utilisateur. Le réseau social utilise un algorithme pour déterminer les goûts de chacun et ainsi afficher des contenus susceptibles de plaire. Aujourd’hui, la plateforme annonce qu’elle va expliquer pourquoi telle ou telle vidéo s’affiche.

Une nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement. Il suffit de se rendre sur l’onglet « Pour toi » de TikTok, toucher l’icône de partage affichée à droite de la vidéo, puis sélectionner l’icône en forme de point d’interrogation pour ouvrir la section « Pourquoi cette vidéo ». À partir de là, vous pouvez voir les raisons pour lesquelles une vidéo en particulier vous a été recommandée.

Dans l’exemple, on peut voir les mentions « cette vidéo est populaire aux États-Unis » et « vous suivez Hanna ».

Dans la foulée, TikTok dit que son système de recommandation est alimenté par des modèles techniques. Le groupe a donc souhaité rendre les détails techniques plus compréhensibles en décomposant les raisons comme suit :

Les interactions des utilisateurs, comme le contenu que vous regardez, aimez ou partagez, les commentaires que vous publiez ou vos recherches

Les comptes que vous suivez ou les comptes qui vous sont suggérés

Le contenu posté récemment dans votre pays

Le contenu populaire dans votre pays

Ce changement s’inscrit dans une démarche plus large de TikTok visant à prouver sa volonté d’être plus transparent sur le fonctionnement interne de son application. La société s’est également associée à Oracle pour procéder à un examen de ses algorithmes et de son système de modération du contenu.