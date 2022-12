High on Life : le jeu de Justin Roiland (Rick et Morty) réalise le carton de l’année sur le Xbox Game Pass

Xbox terminera donc l’année 2022 sur une note positive, après une longue traversée du désert (aucun AAA exclusif cette année), des reports en pagaille et un silence quasi total sur les jeux en préparation (hormis Starfield) : High on Life, le FPS drolatique de Squanch Games, conçu en grande partie par Justin Roiland (le co-créateur de Rick et Morty), réalise le carton de l’année sur le Xbox Game Pass. High on Life est tout simplement le titre le plus joué sur le Game Pass en 2022 et mieux encore, réalise le meilleur lancement depuis les débuts du service ! Et ce n’est pas tout puisque le jeu de Squanch Games est aussi la seconde meilleure vente sur Steam avec un score de satisfaction de 90% !

Sachant que le jeu a été passablement détruit par la critique, nul doute que ce succès est principalement dû aux retours des joueurs, ultra positifs cette fois. Ce n’est pas la première fois qu’un titre exclusif Xbox fait le grand écart « public-critiques » en terme d’appréciation, avec le plus souvent des avis sévères du côté de la critique (on constate d’ailleurs l’inverse côté PlayStation, avec des exclusivités parfois notées beaucoup plus durement par les joueurs que par la critique, à l’instar de The Last of Us 2 ou Gran Turismo 7 par exemple). High on Life est disponible sur Xbox Series, PC (Steam) et sur le Xbox Game Pass.