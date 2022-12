La Google Pixel Tablet est déjà dans la nature avec une vente… sur Facebook

Google a déjà annoncé que sa Pixel Tablet verra le jour en 2023, mais voilà qu’un modèle est déjà en vente sur Facebook Marketplace. Il s’agit de l’espace de vente entre particuliers sur Facebook, un équivalent du site Le Bon Coin.

La tablette disponible à l’achat est fonctionnelle, avec une photo montrant l’écran d’accueil d’Android. On peut voir plusieurs applications, à savoir Gmail, Chrome, YouTube, Photos, Play Store, Appareil photo, Maps, ainsi que la barre de recherche Google. Une autre photo montre les réglages avec un aspect tout particulier sur la capacité de stockage. On peut voir une vue avec deux colonnes. On découvre par ailleurs que l’autonomie annoncée par Android est en dessous de 16 heures avec 70% de batterie.

Les photos sont également l’occasion de voir la station d’accueil où il est possible de placer la Pixel Tablet.

L’auteur de la vente sur Facebook Marketplace pour la tablette demande 400 dollars. Google n’a pour l’instant pas précisé quel sera le prix de vente final quand la tablette sera commercialisée dans le courant de 2023.

Pour rappel, Google a dévoilé le design de sa Pixel Tablet en mai dernier lors de sa conférence I/O. Plusieurs informations sont manquantes à ce stade. C’est notamment le cas pour le prix et la date de sortie exacte.