Air Glass 2 : Oppo présente ses lunettes de réalité « assistée »

Oppo a profité du salon de l‘Inno Day 2022 pour dévoiler les Air Glass 2, ses nouvelles lunettes de réalité « assistée » (le terme a été choisi par Oppo). Le changement de terme, de « réalité augmentée » à « réalité assistée » est nettement moins trompeur : encore plus légères et ultra compactes que son prédécesseur, les Air Glass 2 ne peuvent pas embarquer l’électronique nécessaire pour un rendu véritablement AR. L’utilisateur doit se contenter ici d’un affichage de données superposé à l’environnement réel, et non intégré à cet environnement à la façon d’un rendu AR. Petit bonus par rapport aux Air Glass première version, l’affichage se fait ici sur les deux verres de lunettes (gauche et droit) et non plus seulement sur un seul verre.

Les Air Glass 2 embarquent une lentille diffractive à relief de surface, une première technologique pour Oppo, qui explique sans doute le gain en compacité. Avantage de cette nouveauté, il est possible d’adapter la lentille diffractive à la vue de l’utilisateur. On n’en saura pas plus concernant la fiche technique de ces Air Glass 2, sachant qu’Oppo s’appesantit essentiellement sur les fonctions disponibles, soit les appels mobiles, la traduction en temps réel, ou bien encore la navigation GPS. Oppo n’a pas encore précisé le prix ni la date de disponibilité de ses Air Glass 2, et tout porte à croire qu’à l’instar du premier modèle, ces lunettes AR de nouvelle génération se destineront exclusivement au marché chinois.