Accord d’itinérance Orange/Free : l’Arcep ne s’oppose pas au contrat jusqu’en 2025

L’Arcep, à savoir le gendarme des télécoms, ne s’oppose pas à la prolongation du contrat d’itinérance 2G et 3G entre Orange et Free Mobile jusqu’en 2025. Cela permet au groupe de Xavier Niel de bénéficier de la couverture 2G et 3G de l’opérateur historique en France dans les zones où il n’a pas de réseau.

Cet avenant au contrat entre les deux opérateurs prolonge la période d’extinction de l’itinérance de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2025, prévoyant un mécanisme financier qui aura pour objectif d’inciter à la réduction du nombre de clients Free Mobile utilisant les réseaux 2G/3G d’Orange.

« L’exécution de ce contrat, tel que modifié par l’avenant, qui s’inscrit dans la perspective de l’extinction annoncée par la société Orange de son réseau 2G à fin 2025 en France, n’est pas susceptible de faire obstacle à la réalisation des objectifs de régulation », a estimé le gendarme des télécoms. « L’Arcep restera attentive à la poursuite des investissements de Free Mobile dans le déploiement de ses réseaux en propre », a encore prévenu le régulateur.

Conclu en 2011 pour que Free Mobile puisse se lancer en France sans avoir une couverture nationale complète avec son propre réseau, le contrat commercial d’itinérance avec Orange a été prolongé à plusieurs reprises.

Que dit la concurrence ? SFR est agacé par cette validation. L’opérateur au logo rouge « ne trouve pas de justifications objectives », estimant que cet accord « octroie à Free un avantage concurrentiel inacceptable et induit des effets gravement anticoncurrentiels dommageables au marché ».

Le discours est similaire chez Bouygues Telecom. Le groupe parle d’une « mesure transitoire », ajoutant que « Free Mobile dispose aujourd’hui d’un réseau largement comparable à celui de ses concurrents ».