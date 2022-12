Windows 11 va proposer l’enregistrement vidéo de son écran

Il est déjà possible de faire des captures d’écran et voilà que Windows 11 va intégrer un outil pour réaliser des enregistrements vidéo. C’est disponible dès aujourd’hui pour ceux qui font partie du programme Windows Insider.

La possibilité de faire un enregistrement vidéo de son écran débarque dans l’outil Capture de Microsoft, jusque-là réservé aux captures d’écran sous forme d’image. La nouvelle option d’enregistrement permettra d’enregistrer l’écran entier ou seulement une section qui sera recadrée.

« Nous savons que l’outil Capture est un favori parmi la communauté des Insiders, nous sommes donc très heureux de lancer un enregistreur d’écran intégré avec cette mise à jour ! », explique Dave Grochocki, un cadre de Microsoft. « L’outil Capture a toujours permis de capturer et de partager rapidement et facilement le contenu de votre PC, et avec l’enregistrement d’écran intégré, nous étendons ces capacités à encore plus de types de contenu ».

La fonction de sélection de la zone à enregistrer sera utile pour ceux qui veulent simplement capturer une application plutôt que l’ensemble de leur écran. La Xbox Game Bar permet d’enregistrer des applications individuelles, mais il y a beaucoup moins de contrôle sur ce que vous enregistrez.

Cette nouveauté est pour l’instant entre les mains des membres du programme Windows Insider. Il n’est pas encore précisé quand tout le monde pourra en profiter avec une mise future mise à jour.