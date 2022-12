Artemis-1 : la capsule Orion de retour vers la Terre (vidéo)

Au moment de publier cet article, la capsule Orion aura de nouveau la Terre dans sa ligne de mire et entamera son voyage retour jusqu’à l’amerrissage final prévu le 11 décembre prochain à 18h40 heure de Paris. Hier 5 décembre, les images vidéo prises de la capsule nous ont dévoilé la Lune comme rarement auparavant, un spectacle splendide capturé à 130 km à peine au-dessus de la surface lunaire. Une poussée de moteurs plus tard, et la capsule s’échappait enfin de l’attraction lunaire.



Désormais sur la trajectoire du retour, Orion continue de nous abreuver d’images stupéfiantes, et surtout, valide les choix effectués jusqu’ici par la NASA. La mission Artemis-1 est en effet un succès total, du lancement du SLS jusqu’au déploiement des panneaux solaires d’Orion sans oublier les essais menés à bord de la capsule (système de communication, mise à l’épreuve des combinaisons des futurs astronautes de la mission Artemis). Ce succès probant en amène forcément d’autres, et il nous tarde déjà de connaitre la date de lancement de la mission Artemis 2.