OnePlus prépare son premier clavier mécanique personnalisable

Le public connaît OnePlus pour ses différents smartphones et écouteurs au fil des années, et voilà que la marque va lancer son premier clavier mécanique personnalisable. Autant dire que c’est un marché totalement nouveau pour le groupe.

OnePlus a partagé quelques détails sur son premier clavier mécanique. Il sera en vente au début de 2023 (il n’y a pas une date plus précise) et ce sera en collaboration avec Keychron, qui propose des claviers. Aussi, les utilisateurs auront la possibilité de personnaliser les touches, mais il n’y a pas plus d’informations à ce sujet. OnePlus prévoit de partager plus de détails sur son nouveau produit le 15 décembre.

Le clavier mécanique sera le premier produit du programme OnePlus Featuring récemment annoncé par la société. Elle espère l’utiliser pour fabriquer des produits de différentes catégories avec la marque OnePlus sur eux. À quoi peut-on s’attendre exactement ? C’est un mystère pour le moment, il n’y a aucune fuite particulière qui pourrait donner éventuellement un indice. Il y a techniquement deux écrans pour PC qui arriveront bientôt, mais c’était déjà connu.

On ne sait pas non plus quels marchés pourront acheter le clavier lorsqu’il sera lancé. Autant dire que de nouveaux détails de la part de OnePlus sont nécessaires pour avoir un peu plus d’informations sur son futur.