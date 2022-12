Tesla livre ses premiers poids lourd électriques Semi

5 ans après la première annonce et avec 3 ans de retard sur le calendrier, Tesla vient enfin de livrer ses tous premier poids lourds électriques Semi à ses tous premiers clients, PepsiCo et FritoLay, et a inauguré l’évènement avec une conférence nocturne. La pandémie de Covid-19 n’avait pas facilité la production de ce nouveau modèle dans la gamme Tesla, mais au final, le constructeur peut se targuer de commercialiser le premier camion électrique de classe 8 aux Etats-Unis, les plus gros poids lourds en circulation sur le territoire américain. Non content d’afficher 800 km d’autonomie sur une charge et avec une cargaison pleine (soit près de 40 tonnes au total à bouger), le Tesla Semi est aussi le poids lourd le plus puissant de sa catégorie (y compris modèles thermiques donc), grâce à ses trois moteurs, dont deux qui viennent épauler les accélérations du véhicule.

Tesla a illustré ces spécifications de haut niveau avec l’exemple d’un Semi parti pleine charge de Fremont et arrivé à San Diego (Californie) avec encore 4% de batterie ! Ce parcours était d’autant plus intéressant qu’un segment était en côte et que le système de frein régénératif du Semi a tout de même permis de ne pas trop perdre en autonomie.

Semi has a tri-motor system & carbon-sleeved rotors just like Plaid. 1 unit for efficiency, 2 acceleration units for torque pic.twitter.com/MDn4cj0jzO — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

En revanche, la consommation de ce géant des routes atteint les sommets, soit 2 kWh pour 1,6 km ! Forcément, avec un tel niveau de consommation et donc une batterie ultra massive pour l’alimenter, Tesla a été obligé de mettre au point une nouvelle catégorie de mégachargeurs capables de fournir jusqu’à 1 000 kW de puissance ! Elon Musk a en outre précisé que ce mégachargeur pourrait aussi à l’avenir recharger le CyberTruck.

Le Semi sera uniquement commercialisé sur le marché nord-américain, et il serait très étonnant qu’un tel monstre arrive un jour en Europe.