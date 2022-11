Covid-19 : Twitter ne prend plus de mesures contre les fausses informations

Cela pourrait bien être le coup de trop pour Google et Apple : un simple petit encart grisé sur la page Twitter consacrée au Covid-19 précise que le réseau social n’appliquera plus de mesures afin de lutter contre les informations erronées sur le Covid. Jusqu’ici, Twitter indiquait par exemple qu’un Tweet n’était pas de source sûre ou n’avait pas suffisamment vérifié ses informations (étiquettes contextuelles ou d’avertissement), sans compter que les publications susceptibles de mettre en danger la vie des individus pouvaient être effacées et les comptes diffuseurs suspendus. Twitter pouvait aussi réduire la visibilité et bloquer le partage des tweets « problématiques ».

Sous l’ère Musk donc, tous les tweets relatifs au Covid, des plus vérifiées aux plus erronés eu égard aux données scientifiques, seront donc désormais placés sur un pied d’égalité. On pouvait espérer que ces modifications de règles soient principalement dues à la réduction drastique des effectifs dans le service Twitter en charge de la modération du contenu, mais cette explication semble peu plausible : même les publications remontées à la modération ne sont plus sanctionnées, à l’instar du tweet complotiste de Kim Dotcom sur la soit disant surmortalité liée aux vaccins (voir ci-dessous).