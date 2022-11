Les États-Unis interdisent les caméras et équipements télécoms chinois

La FCC, à savoir le régulateur américain des télécoms, a interdit la vente aux États-Unis de nouveaux équipements télécoms et les caméras de surveillance d’une demi-douzaine d’entreprises chinoises, parmi lesquelles il y a Huawei et ZTE. Il y a également Dahua Technology, Hangzhou Hikvision Digital Technology et Hytera Communications

Une interdiction aux États-Unis visant les groupes chinois

Cette décision est la dernière illustration en date de la méfiance des États-Unis à l’égard des géants chinois de la tech, dont ils craignent que leurs équipements servent à les espionner. « Ces nouvelles règles représentent une partie importante de nos efforts actuels pour protéger le peuple américain des menaces en matière de sécurité nationale impliquant les télécommunications », déclare la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel.

Le régulateur réfléchit par ailleurs à réétudier les autorisations déjà accordées ainsi que les procédures de révision des interdictions annoncées.

Dans la lignée de celle de son prédécesseur Donald Trump, l’administration Biden a adopté une ligne ferme face aux équipementiers chinois de télécommunications, soupçonnés d’espionnage au profit de la Chine. En mai 2020, le gouvernement Trump avait imposé aux sous-traitants de Huawei de demander une autorisation pour utiliser des composants américains, bloquant de fait la fourniture à l’équipementier de produits fabriqués par des sociétés basées aux États-Unis. La décision avait pénalisé l’activité du groupe, notamment dans les smartphones où Huawei a quasiment disparu du marché.

La FCC a ensuite classé en mars 2021 Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology et Dahua Technology sur une liste noire d’entreprises faisant peser « un risque inacceptable » pour la sécurité nationale des États-Unis. En juin 2021, l’agence s’était dite favorable à un projet d’interdiction des autorisations accordées aux entreprises chinoises d’équipements de télécommunications.

Cette volonté d’interdiction avait suscité des inquiétudes parmi les petits opérateurs télécoms, qui sont les seuls à utiliser des équipements Huawei et ZTE dans leur réseau. En septembre 2020, la FCC avait estimé que remplacer ces équipements leur coûterait plus de 1,8 milliard de dollars.