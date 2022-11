Peaky Blinders VR prend date sur Meta Quest 2 et Pico 4 (trailer)

Directement inspiré de la célèbre série avec en vedette Cillian Murphy, Peaky Blinders VR (ou Peaky Blinders: The King’s Ransom) prend enfin date sur Meta Quest 2… et sur le Pico 4, qui décidément devient incontournable pour les éditeurs de jeux VR. Le studio Maze Theory (à qui l’on doit le jeu VR Doctor Who: The Edge Of Time) annonce que Peaky Blinders VR sera disponible sur les plateformes sus-citées le 9 mars 2023. Le jeu est aussi prévu sur PCVR (via Steam), mais aucune date de lancement n’est encore précisée pour la plateforme PC. Peaky Blinders: The King’s Ransom emmènera le joueur dans les rues granuleuses de Birmingham et le Londres des années 1920. On retrouvera certains des lieux les plus emblématiques de la série, notamment le pub The Garrison, Charlie’s Yard et le Shelby’s Betting Shop.



Le site du jeu précise le cadre narratif :« En fuyant le peloton d’exécution, vous vous tournez vers l’infâme Tommy Shelby pour obtenir de l’aide, et vous vous retrouvez bientôt à nouveau en guerre. Votre seul espoir de rachat est de vaincre les chances et de gagner à tout prix ». A noter que les voix de Tommy et Arthur Shelby sont assurées par les acteurs de la série, soit respectivement Cillian Murphy et Paul Anderson.