Shadow dévoile ses nouvelles offres destinées aux pros (et tourne sous Raspberry Pi !)

Apprès les joueurs, Shadow cible donc les pros (et non les joueurs pros) et vient d’officialiser ses premières offres pour les professionnels. Trois machines virtuelles « on cloud » sont proposées, Spark, Aurora et Lightning. L’offre Spark, facturée à partir de 89 euros/mois, s’appuie sur une carte graphique GeForce GTX 1080 ou Quadro P500, un CPU à huit cœurs, 12 Go de RAM et 256 Go de RAM. De facto, cela ressemble beaucoup à l’offre de base actuelle (non pro) à 30 euros. La machine Spark est aussi déclinée en version « éducation », la Zenith Edu, qui dispose alors d’un CPU 8 cœurs AMD, de 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, et une carte graphique Radeon RX 6700 XT.

L’Aurora est un cran au dessus en terme de perfs, avec une carte graphique Quadro RTX 5000 (équivalent GeForce RTX 2080), un CPU 8 cœurs (mais à la fréquence d’horloge plus élevée), 16 Go de RAM, et toujours 256 Go de capacité de stockage, le tout pour 119 euros mensuel. Enfin, la Lightning dispose d’une puissante carte graphique Quadro RTX 6000, d’un CPU 12 cœurs, de 32 Go de RAM et de 512 Go de capacité de stockage. La configuration est au taquet, tout comme le tarif de l’abonnement, de 169 euro/mois !

Si ces offres semblent tout de même un poil chères (d’autant que les prix sont affichés ici hors-taxes), il faut tout de même noter que ces dernières comprennent une licence Windows Server 2019 que Shadow espère pouvoir retirer de ses offres en 2023. Ce serait en effet un joli geste d’autant que certaines entreprises disposent déjà de licences Windows Server.

Outre cette grosse annonce, Shadow a officialisé le Shadow Drive (2 To stockage dans le cloud pour 8,99 euros/mois à destination des pros), un service de stockage mis en place en partenariat avec NextCcloud ainsi que l’arrivée de Shadow en Espagne (en plus de la France, du Royaume-Uni, de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de l’Autriche, de l’Italie, de la Suède et du Danemark). La belle surprise c’est aussi l’arrivée de Shadow sur les cartes Raspberry Pi ! En d’autres termes, Shadow peut maintenant être lancé sur des machines à 35 euros !