Netflix développe son premier jeu vidéo AAA pour PC

Netflix propose déjà des jeux mobiles à ses abonnés et voilà que le groupe prépare maintenant son premier jeu vidéo pour PC. Ce sera un AAA, c’est-à-dire un titre avec un budget conséquent et dont le marketing sera notable pour faire beaucoup parler de lui.

Netflix a publié des offres d’emploi pour un directeur de jeu, un directeur artistique et un directeur technique dans son nouveau studio de Los Angeles, ainsi que pour des postes de producteur et d’ingénieur, pour un projet décrit comme « un tout nouveau jeu AAA pour PC ». Comme il s’agit d’un projet non annoncé, il n’y a pas beaucoup de détails. Mais dans l’annonce du poste de directeur de jeu, Netflix indique qu’il recherche un « leader créatif pour l’une des premières générations de jeux originaux développés en interne par Netflix ». Il est également question d’un RPG à la troisième personne et le studio s’appuiera visiblement sur le moteur Unreal Engine.

Il est aussi suggéré que Netflix souhaite créer des liens avec ses contenus pour le jeu, car les responsabilités du directeur du jeu comprennent le développement d’une narration « digne d’un film ou d’une série télévisée Netflix », le maintien d’une source unique de vérité pour l’histoire du jeu et l’aide à l’expansion du projet dans d’autres médias.

Il n’y a pour le moment pas d’information concernant la date de sortie. Mais il est certain qu’il faudra patienter pour découvrir le fameux jeu AAA.