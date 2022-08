Netflix : seuls 1,7 million d’abonnés joueraient aux jeux vidéo de la plateforme

La diversification de Netflix vers le jeu vidéo peine encore à convaincre. Si l’on en croit en effet une étude d’Apptopia, seuls 1,7 million d’abonnés joueraient aux titres de la plateforme, un pourcentage extrêmement faible (0,8%) des 221 millions d’abonnés Netflix. Ces 1,7 million d’abonnés-joueurs seraient en revanche assez motivés puisqu’ils auraient téléchargé pas moins de 23,3 millions d’apps issues du catalogue de jeu Netflix (26 titres au total).

Netflix a pourtant produit de réels efforts vers le secteur du JV, notamment en rachetant plusieurs studios indépendants (Night School Studio, Boss Fight Studio et Next Games). Ces débuts assez ternes donneront certainement du grain à moudre à ceux, ils sont nombreux, qui estiment aujourd’hui que Netflix ferait mieux d’investir sa montagne de dollars dans des productions de qualité. Pour rappel, Netflix a perdu près d’un million d’abonnés au dernier trimestre, et les nouvelles séries s’accompagnent de plus en plus souvent de critiques assassines.