Sony Interactive Entertainment annonce qu’il va publier le jeu Lost Soul Aside du studio chinois Ultizero Games

SIE (Sony Interactive Entertainment) continue de tisser des liens étroits avec les éditeurs tiers, et s’intéresse depuis quelques temps aux studios chinois, un choix logique étant donné la qualité des projets présentés depuis 2 – 3 ans. PlayStation sera donc l’éditeur du jeu d’action Lost Soul Aside et du TPS coopératif Convallaria, deux titres qui ont déjà été dévoilés il y a quelques mois. La filiale chinoise de SIE a confirmé ces accords de distribution lors d’une conférence à Chengdu.

Dans le détail, il s’agit même un peu plus qu’un accord de distribution puisque SIE financera aussi en partie le reste du développement via le programme China Hero Project , à hauteur d’au moins 1 million de yuan (136 000 euros). Pour rappel , le China Hero Project a déjà financé des titres comme ANNO : Mutationem ou F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch, des titres bien sûr exclusifs à la plateforme PlayStation. Ces financements de projets prouvent à tout le moins que Sony continue d’étendre son influence sur les éditeurs tiers, surtout quand ces derniers sont à la tête de projets AA susceptibles de répondre à la charte technique de PlayStation (graphismes soignés et plutôt réalistes, etc.).