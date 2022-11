James Webb dévoile des Galaxies nées peu après le Big Bang

Jour après jour, James Webb continue d’épater la communauté scientifique. Le dernier coup d’éclat est de taille : le plus puissant des télescopes spatiaux vient en effet de mettre à jour deux galaxies parmi les plus vieilles de l’univers ! Ces dernières seraient nées 350 millions et 400 millions d’années après le Big Bang, soit une tête d’épingle à l’échelle astronomique. Ces Galaxies sont éloignées de James Webb d’environ 13,5 milliards d’années lumières, sachant que le Big Bang s’est produit il y a 13,8 milliards d’années.

L’étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters revient longuement sur l’importance scientifique d’une telle découverte, qui semble remettre à plat certains postulats de l’astrophysique moderne. Les scientifiques s’interrogent notamment sur la date de création des toutes premières Galaxies de l’univers : les deux galaxies sus-citées pourraient ainsi avoir émergé à peine 100 millions d’années après le Big Bang, ce qui n’est pas vraiment raccord avec les hypothèses scientifiques antérieures, d’autant plus que ces galaxies lointaines sont aussi très brillantes. Cette luminosité extrême peut provenir soit d’une galaxie déjà gorgée d’étoiles de toutes sortes, ce qui semble encore moins probable en regard des théories en vigueur, ou être l’indice de galaxies avec des étoiles en moins grand nombre, mais beaucoup plus massives et brillantes (étoiles de population III, dont l’existence reste encore hypothétique).