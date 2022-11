Yuki Naka, le créateur de Sonic, arrêté au Japon pour délit d’initié

C’est un choc. Nous apprenons en effet que le débonnaire Yuki Naka, le créateur de Sonic the Hedgehog (et du beaucoup moins populaire Balan Wonderworld), vient d’être arrêté au Japon pour délit d’initié. Après une enquête de plusieurs mois, les autorités japonaises sont convaincues que Yuki Naka, qui était alors un employé de Square Enix, ainsi que d’autres employés de l’éditeur, auraient investi de grosses sommes en rachat d’actions du studio Aiming. Problème, Naka était au courant de la production d’un jeu Dragon Quest sur mobile, une information qui n’était pas encore dévoilée publiquement lors du rachat des actions. L’objectif était alors de réaliser une grosse plus-value en revendant les actions à la hausse après la publication de l’info.

Naka aurait misé 2,8 millions de yens (environ 20 000 euros) sur Aiming, soit une petite partie des rachats d’actions des employés de Square Enix mis dans la confidence (47,2 millions de yens, soit 325 000 euros). A noter que le Japon a plutôt la main lourde pour les délits financiers, des délits plus souvent punis de peines de prisons qu’en Europe (et qu’en France). A noter enfin que Yuki Naka ne travaillait plus pour Square Enix lors de son arrestation, ce dernier ayant quitté l’éditeur dans la foulée de l’énorme échec commercial de Balan Wonderworld.