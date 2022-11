World of Warcraft : Dragonflight : le célèbre MMORPG se prépare à de vrais changements (trailer)

Pour une fois, une cinématique de World of Warcraft ne se contente pas d’en mettre plein la vue et fournit même des informations sur le contenu à venir. World of Warcraft : Dragonflight est la neuvième extension du célèbre MMORPG, et cette fois, on a vraiment la sensation qu’il y aura du « vrai » changement. Outre le retour des volées draconiques, les joueurs pourront désormais avoir leur propre dragon, non seulement en tant que monture pour les longs trajets mais aussi comme animal de compagnie (dragon-pets ?), le dragon disposant même de ses propres caractéristiques et de son propre équipement.

L’arc narratif de World of Warcraft : Dragonflight verra une forme de collaboration entre la Horde et l’Alliance, une rupture dans le lore qui est en soi une première grosse surprise. Les équipes d’aventuriers pourront donc réunir des personnages en provenance des deux factions anciennement ennemies jurées. La neuvième extension de WoW apportera aussi une nouvelle classe héroïque, l’évocateur draconique. Ce dernier sera capable de maitriser les cinq volées de dragons. Ces gros changements seront-ils de taille à enrayer la baisse régulière du nombre de joueurs ? L’extension Dragonflight sera disponible le 29 novembre sur PC Windows.