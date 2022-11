Deezer est maintenant disponible sur les montres connectées sous Wear OS

Deezer annonce que son application musicale est désormais disponible sur les montres connectées tournant sous Wear OS. Elle se récupère directement depuis le Google Play Store, que ce soit sur la Google Pixel Watch, les Samsung Galaxy 4 et 5, et de nombreux autres modèles.

Dotée d’un design et d’une expérience utilisateur optimisés, l’application permet désormais aux abonnés Deezer Premium et Deezer Famille d’accéder aux fonctionnalités essentielles du service de streaming, dont Flow, directement sur leur montre. Les playlists et titres favoris peuvent y être téléchargés pour une écoute rapide et autonome, même lorsque la montre n’est pas connectée à Internet ni au téléphone.

« L’application Deezer pour Wear OS, demandée par nos utilisateurs, s’inscrit dans notre volonté de leur proposer une utilisation cohérente et continue, sur tous leurs appareils, a déclaré Nicolas Pinoteau, vice-président des produits et de l’ingénierie chez Deezer. « Nous allions ainsi les capacités offertes par les nouvelles générations de montres connectées Wear OS by Google à une expérience Deezer optimisée, pour assurer à nos utilisateurs que leurs musiques les accompagnent naturellement, partout, tout le temps ».

L’application est disponible dès maintenant au téléchargement sur le Google Play Store. Le téléchargement en lui-même est gratuit, mais comme le dit Deezer, il faut avoir un abonnement pour réellement en profiter.