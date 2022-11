Disney + produit une nouvelle série Indiana Jones (mais sans Harrison Ford)

Indy peut-il vraiment être Indy lorsque le personnage n’est pas interprété par l’immense Harrison Ford ? Disney semble y croire pourtant malgré le flop relatif de la série avec le jeune Indiana Jones diffusée entre 1992 et 1993. La firme aux grandes oreilles préparerait donc avec Lucasfilm une nouvelle série Indiana Jones, le projet en étant pour l’instant au stade du scénario. Deux scénaristes auraient d’ailleurs été contactés, mais l’on ne sait toujours pas qui reprendra le flambeau d’Harrison Ford.

Harrison Ford est bien au casting d’Indiana Jones 5…mais ne rempilera pas dans la future série Disney +

Indiana Jones est l’un des personnages les plus emblématiques du cinéma populaire et de divertissement, les films de la franchise ayant rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office. Dans ces conditions, on comprend pourquoi un cinquième film est en chantier (sortie au mois de juin 2023) et pourquoi Disney prévoit d’enrichir sa plateforme de streaming avec les aventures du célèbre archéologue.