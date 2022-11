La Chine veut développer son marché intérieur dans le secteur de la VR/AR

La Chine fabrique des millions de casques VR chaque année… principalement pour des sociétés étrangères et des clients étrangers. IDC précise en effet que 11 millions de casques VR/AR ont été vendus dans le monde en 2021, dont les 4/5ème sont des casques Meta Quest 2. Dans le même temps, le marché chinois a absorbé en un semestre à peine 1 demi-million de casques VR ou AR. Si l’on en croit Reuters, le gouvernement chinois souhaiterait accélérer le taux d’équipement en casques VR de la population, et mise désormais sur un objectif de 25 millions de casques VR écoulés d’ici 2026 – soit la moitié de la production mondiale de casques VR estimée à cette date -, ce qui représenterait des revenus de 48 milliards de dollars pour le secteur (dont 13 milliards de dollars pour la seule année 2026). La Chine deviendrait ainsi le second marché mondial pour la VR.

Le fabricant Pico est bien placé pour devenir le leader de la VR sur le marché asiatique

Il faut dire que la courbe de croissance du marché de la VR est assez spectaculaire depuis 2 ans, principalement depuis la commercialisation du Meta Quest 2. Ce dernier a dopé les ventes du secteur, qui ont progressé de 92,1% en 2021. Malheureusement pour Meta, cette progression rapide se fait aussi à perte tandis que le projet de « Metavers-machine à cash » semble de moins en moins attirer le grand public qui se contente pour l’instant d’utiliser le casque VR comme une « simple » machine de jeu.